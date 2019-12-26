Спасший ребенка из огня танкист стал "Человеком года" в Симферопольском районе

ТАСС, 26 декабря. Сержант армейского корпуса Черноморского флота Михаил Аверин, спасший летом ребенка из горящей квартиры, за свой героический поступок удостоился звания "Человека года" в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В Симферопольском районе наградили местных жителей, которые показали особые достижения в уходящем 2019 году. Приз в главной номинации "Человек года" получил командир танка соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота сержант Михаил Аверин", - сказали на флоте.

Военнослужащий был отмечен наградой за спасение ребенка из горящей квартиры. "8 августа, возвращаясь со службы, он заметил возгорание на втором этаже жилого многоквартирного дома. Забравшись внутрь, танкист вынес из горящей квартиры маленького ребенка, который на тот момент находился дома один", - уточнили в пресс-службе.

Глава района Дионис Алексанов вручил сержанту путевку на всю семью в один из лучших отелей крымского побережья на новогодние праздники.

На звание "Человека года - 2019" в этом году претендовали 150 кандидатов. Премия вручается выдающимся личностям, внесшим активный вклад в развитие региона и повлиявших на улучшение жизни жителей Симферопольского района.