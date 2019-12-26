Искусственная елка и оливье. Rambler рассказал, как россияне встретят Новый год

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Больше половины россиян (55%) проведут новогодние праздники дома. Об этом сообщается в четверг в исследовании портала Rambler, имеющемся в распоряжении ТАСС.

При этом за границей встретят праздник только 5% опрошенных, будут развлекаться в своем городе 25% респондентов, а работать - 15%.

Заранее закупаются продуктами к Новому году 69% россиян, в то время как остальные - только за 1-2 дня до праздника. Главными блюдами праздничного стола остаются оливье и сельдь под шубой (их готовят 95% и 84% соответственно). Также Rambler выяснил, что у 48% опрошенных красная икра - праздничный деликатес, а 21% респондентов ест ее постоянно.

В исследовании также отмечается, что 64% россиян отдали предпочтение искусственной елке, а 23% вообще обходятся без нее. Живую купили только 11% опрошенных, а 2% решили нарядить елку во дворе.