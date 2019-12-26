"Одноклассники" помогут распознать звонки спамеров

"Одноклассники" добавили в мобильное приложение соцсети автоматический определитель номера телефона. Как сообщила пресс-служба ОК, теперь пользователи смогут узнать, если им звонят с рекламой или спамом.

При поступлении телефонного звонка приложение сверится с собственной базой и покажет пользователю информацию о найденном номере. Например, это может быть название компании и сфера ее деятельности. Если звонок исходит от спамера, то появится соответствующая отметка.

Базу собрали с использованием алгоритмов искусственного интеллекта на основе открытых данных компаний в соцсети, затем ее дополнили и отмодерировали пользователи в режиме тестового запуска. База будет постоянно пополняться. Если номер не найден в базе, а алгоритмы соцсети считают телефон подозрительным, определитель попросит пользователя оставить обратную связь. Таким образом, отзывы помогут выявить новые номера, в том числе нежелательные.

Подключить функцию определителя номера на iOS можно в общих настройках приложения, а на Android - в настройках раздела "Сообщения" - "Звонки".