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"Одноклассники" помогут распознать звонки спамеров

В приложении соцсети для iOS и Android появился определитель номера телефона
Описание
© Пресс-служба ОК

"Одноклассники" добавили в мобильное приложение соцсети автоматический определитель номера телефона. Как сообщила пресс-служба ОК, теперь пользователи смогут узнать, если им звонят с рекламой или спамом.

При поступлении телефонного звонка приложение сверится с собственной базой и покажет пользователю информацию о найденном номере. Например, это может быть название компании и сфера ее деятельности. Если звонок исходит от спамера, то появится соответствующая отметка.  

Базу собрали с использованием алгоритмов искусственного интеллекта на основе открытых данных компаний в соцсети, затем ее дополнили и отмодерировали пользователи в режиме тестового запуска. База будет постоянно пополняться. Если номер не найден в базе, а алгоритмы соцсети считают телефон подозрительным, определитель попросит пользователя оставить обратную связь. Таким образом, отзывы помогут выявить новые номера, в том числе нежелательные.

Подключить функцию определителя номера на iOS можно в общих настройках приложения, а на Android - в настройках раздела "Сообщения" - "Звонки".

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