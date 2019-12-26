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Детей из семьи в Ленобласти, где нашли арсенал, направят в реабилитационный центр

В настоящее время дети проходят медобследование в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Несовершеннолетних из многодетной семьи, в доме которой в Гатчине Ленинградской области ранее был обнаружен арсенал, после выписки из больницы определят в социально-реабилитационный центр. Сейчас семье начали восстанавливать документы, удостоверяющие личность, сообщили в четверг в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в регионе Тамары Литвиновой.

"На сегодняшний день, 26 декабря, дети находятся в больнице. По окончании полного медицинского обследования они будут переведены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

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В семье, о которой идет речь, воспитывались восемь детей, двое из которых - совершеннолетние. Как ранее сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, взрослые ребята смогут жить у своей тети. Также до этого отмечалось, что дети не числились в местных школах, учреждениях здравоохранения и не имели документов, удостоверяющих личности. Сейчас при содействии властей и омбудсмена мама детей получила паспорт, старшие дети - временные удостоверения личности, и один несовершеннолетний ребенок - копию свидетельства о рождении.

"В отношении остальных пяти несовершеннолетних детей органы опеки и попечительства Гатчинского района направили исковое заявление об установлении факта их рождения в Гатчинский городской суд Ленинградской области", - добавили в пресс-службе.

Шестнадцатого декабря в частном доме в Гатчинском районе был изъят арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. В доме был задержан Андрей Бовт, который подозревается в насилии над несовершеннолетней дочерью. Позже следствие заявило, что инкриминирует ему четыре статьи УК РФ

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РоссияЛенинградская область
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