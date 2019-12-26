Исследование: доля женщин среди министров и их замов в РФ через 10 лет приблизится к 20%

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ученые Государственного университета управления (ГУУ) опубликовали исследование, согласно которому количество женщин среди глав федеральных министерств и ведомств, а также их заместителей в течение следующих десяти лет может достичь в России 20%. Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель научной работы, директор Центра изучения российской элиты ГУУ Ольга Крыштановская.

По данным на 1 марта 2019 года, соотношение мужчин и женщин среди глав российских министерств составляло 91% и 9% соответственно. При этом среди их заместителей уже сегодня 17% женщин против 83% мужчин. Авторы научной работы проанализировали гендерный состав нескольких поколений руководителей российских министерств и ведомств (начиная с родившихся в 1950-е годы) и выявили тенденцию на возрастание количества женщин, занимающих указанные посты. Ученые прогнозируют, что в течение следующих десяти лет их число на уровне глав федеральных структур и первых заместителей возрастет.

"Чем моложе чиновники, тем больше среди них женщин. Так, среди людей, родившихся в 1970-80-е годы, женщин на 3,2% больше, чем среди поколения министров 1950-60-хх годов. Это позволяет нам предположить, что в ближайшее десятилетие доля женщин в российском истеблишменте, включающем как заместителей членов кабинета министров, так и глав министерств и ведомств, будет расти и достигнет, вероятно, 20%. Сейчас этот показатель составляет 15,6%", - пояснила Крыштановская.

Средний возраст федеральных министров сегодня составляет 53 года, их заместители по статистике на 2,5 года моложе.

Об исследовании

В течение 2019 года исследователи ГУУ проанализировали опубликованную в открытых источниках информацию о биографии и этапах карьеры 370 человек, входящих в границы так называемого второго этажа власти - уровня заместителей федеральных министров и руководителей государственных ведомств и служб. Собранные данные о возрасте, доходах, госнаградах, образовании и других характеристиках были проанализированы при помощи математических алгоритмов. На основе полученных данных ученые смогли построить прогнозы об изменениях российской управленческой элиты на ближайшее десятилетие.

Исследование поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).