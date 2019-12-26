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Дорогу, ведущую из Грузии в Россию, открыли для большегрузов

Ранее дорогу Гудаури - Коби перекрыли из-за снегопада и гололеда

ТБИЛИСИ, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии сумели расчистить от снега дорогу Гудаури - Коби, ведущую к границе с Россией, и открыли ее для прицепного и полуприцепного транспорта. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении ведомства.

"Движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по дороге Гудаури - Коби восстановлено. К этому времени движение по автомобильной дороге международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ) разрешено для всех видов автомобилей", - сказано в сообщении.

Дорога Гудаури - Коби из-за обильного снегопада и гололеда была закрыта для большегрузов с ночи среды.

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Россия
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