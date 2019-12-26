Девочка, которую лечили в Москве после истязаний, вернулась в Ингушетию

МАГАС, 26 декабря. /ТАСС/. Семилетняя девочка из Ингушетии, которая несколько месяцев проходила лечение в Москве после истязаний своей родственницы, в четверг вернулась с матерью в Магас. Она была выписана из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в среду, 25 декабря.

"Мы будем начинать новую жизнь, в квартире все готово. Девочка себя хорошо чувствует, я рада, что она теперь будет со мной", - сказала мать ребенка Лидия Ажигова.

Девочка 4 июля 2019 года была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук, 5 июля девочку перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать.

Как сообщал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, ребенку планируют поставить протез.

О ЧП

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей. Она была задержана 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. Девочка была отобрана у матери родственниками по линии отца, которые год не позволяли им видеться. Первая встреча ребенка с матерью произошла в сентябре при поддержке уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев сообщал, что возьмет на себя расходы по установке ребенку бионического протеза. Ранее он говорил, что снимет на год квартиру в Магасе для семьи девочки, чтобы после выписки она могла жить с матерью. В течение года власти региона намерены выделить семье постоянное жилье.