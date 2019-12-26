Кабмин утвердил правила выезда из России для гостей чемпионата Европы по футболу 2020 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах выезда иностранцев, прибывших в РФ на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года", - говорится в постановлении.

Правила применяются с 30 мая по 13 июля 2020 года включительно в отношении иностранцев, прибывших в Россию по безвизовому режиму в рамках чемпионата. Для выезда с территории РФ таким иностранцам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, они обязаны выехать из России не позднее 13 июля.

Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным 1 мая, болельщики ЧЕ-2020 по футболу смогут въехать в Россию без визы.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.