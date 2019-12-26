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Подготовка к 75-летию Победы

Горсть земли с могилы Рихарда Зорге в Японии передали России для комплекса "Дорога памяти"

В рамках акции Минобороны получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Норвегии, Польши, Финляндии и других стран

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Япония передала России землю с могилы советского разведчика Рихарда Зорге в рамках военно-патриотической акции "Горсть памяти", сообщил журналистам заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, в рамках начавшейся 22 июня 2019 года акции Минобороны в четверг получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии.

"Из Японии земля передана с могилы советского разведчика Рихарда Зорге", - сказал Картаполов.

"Всего планируется привезти землю из более чем 40 стран - самых далеких уголков мира", - добавил генерал, поблагодарив зарубежных партнеров "за вклад в работу по увековечиванию памяти советских воинов, отдавших жизни за защиту своей страны".

В настоящее время, по данным военного ведомства, в 30 странах уже прошли торжественные церемонии по изъятию земли. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тыс. мест захоронений на территории России.

В дальнейшем кисеты с землей поместят в латунные гильзы артиллерийских снарядов и установят в комплексе "Дорога памяти" на территории главного храма ВС РФ.

"Дорога памяти"

В филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ "Дорога памяти" будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Центральное место займет уникальная мультимедийная галерея.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы внутреннего и внешнего убранства храма так или иначе связаны с этим событием. Например, высота звонницы - 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" составит 1 418 м - по числу дней войны.

Теги
ЯпонияРоссияЗорге, РихардПодготовка к 75-летию Победы
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