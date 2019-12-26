Львицу Симу передали ярославскому зоопарку из столичного центра передержки

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Львицу Симу, которую около двух лет назад полиция изъяла у предпринимателя, использовавшего ее для фотосессий, в четверг передали из столичного центра передержки животных в зоопарк Ярославля, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Передача молодой львицы Симы в зоопарк города Ярославля состоялась сегодня в центре передержки животных "Простар+" Московской области Дмитровского района, п. Андрейково. В 2012 году мы уже передавали туда тигра Тамерлана и ездили его проведать", - приводит пресс-служба слова главы департамента Антона Кульбачевского.

Он также выразил надежду, что животному в зоопарке будет хорошо, поскольку там созданы очень хорошие условия.

Ярославский зоопарк - первый в России и СНГ зоопарк ландшафтного типа. Его площадь, более 123 га, позволяет строить вольеры и содержать животных в условиях, максимально приближенных к естественным. В 2018 году Ярославский зоопарк вошел в список 10 самых посещаемых зоопарков России.