{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Львицу Симу передали ярославскому зоопарку из столичного центра передержки

Животное изъяли у предпринимателя около двух лет назад

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Львицу Симу, которую около двух лет назад полиция изъяла у предпринимателя, использовавшего ее для фотосессий, в четверг передали из столичного центра передержки животных в зоопарк Ярославля, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Передача молодой львицы Симы в зоопарк города Ярославля состоялась сегодня в центре передержки животных "Простар+" Московской области Дмитровского района, п. Андрейково. В 2012 году мы уже передавали туда тигра Тамерлана и ездили его проведать", - приводит пресс-служба слова главы департамента Антона Кульбачевского.

Он также выразил надежду, что животному в зоопарке будет хорошо, поскольку там созданы очень хорошие условия.

Ярославский зоопарк - первый в России и СНГ зоопарк ландшафтного типа. Его площадь, более 123 га, позволяет строить вольеры и содержать животных в условиях, максимально приближенных к естественным. В 2018 году Ярославский зоопарк вошел в список 10 самых посещаемых зоопарков России.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Причиной стало признанием им Православной церкви Украины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС