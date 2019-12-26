Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летием, назвав его выдающимся актером и замечательным человеком. Текст поздравления опубликовала в четверг пресс-служба белорусского лидера.

"Вы по праву принадлежите к числу выдающихся актеров, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства", - отмечается в нем.

По словам Лукашенко, созданные Боярским яркие, запоминающиеся образы "неизменно находят живой отклик в сердцах зрителей, покоряют многочисленных поклонников разных поколений своей жизнеутверждающей силой".

Президент отметил, что в Белоруссии Боярского любят и знают как замечательного человека, каждая встреча с которым - это настоящий праздник хорошего настроения. "Убежден, что ваш многогранный талант еще долгие годы будет дарить радость любителям театра и кино, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко.