{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем

Президент Белоруссии назвал Боярского выдающимся актером и замечательным человеком

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летием, назвав его выдающимся актером и замечательным человеком. Текст поздравления опубликовала в четверг пресс-служба белорусского лидера.

"Вы по праву принадлежите к числу выдающихся актеров, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства", - отмечается в нем.

По словам Лукашенко, созданные Боярским яркие, запоминающиеся образы "неизменно находят живой отклик в сердцах зрителей, покоряют многочисленных поклонников разных поколений своей жизнеутверждающей силой".

Президент отметил, что в Белоруссии Боярского любят и знают как замечательного человека, каждая встреча с которым - это настоящий праздник хорошего настроения. "Убежден, что ваш многогранный талант еще долгие годы будет дарить радость любителям театра и кино, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Причиной стало признанием им Православной церкви Украины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС