СМИ: Конституционный суд Турции признал блокировку "Википедии" нарушением прав граждан

АНКАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Турции постановил в четверг, что блокировка доступа к онлайн-энциклопедии "Википедия" является нарушением прав граждан на свободу самовыражения. Об этом сообщил телеканал "Haberturk".

По его данным, решение было принято путем голосования десяти членов Конституционного суда. Шестеро из них признали такой шаг ущемлением прав человека.

Доступ к электронной энциклопедии был заблокирован властями Турции 29 апреля 2017 года. На следующий день Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций Турции объяснило это тем, что "Википедия" якобы очерняла имидж страны, в частности рассказывала о связях Анкары с террористическими организациями. В ведомстве добавили, что руководство энциклопедии ставили в известность о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации", однако, несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.