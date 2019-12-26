{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Избитую матерью в Адыгее девочку передали в приемную семью

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Александра Ивашина, родственники по линии матери не проявили к девочке особого интереса

МАЙКОП, 26 декабря. /ТАСС/. Девочка, которую избила ее 29-летняя мать в Адыгее, передана в приемную семью, сообщил в четверг ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Александр Ивашин.

"Нашумевшая история четырехмесячной малышки подошла к хорошему финалу. Сегодня ее забрали из республиканского дома ребенка новые родители, так что Новый год она уже проведет в кругу семьи. Мы рассчитываем, что все перенесенные страдания девочки остались в прошлом", - сказал он.

На эту тему

По словам Ивашина, приемные родители подбирались тщательно. "Кровные родственники по линии матери не проявили к девочке особого интереса, ограничившись общением с нами в телефонном режиме и не предоставив документов в органы опеки. Но ведь главное - не принцип крови, а принципы доброты, сердечности", - заметил собеседник агентства.

"Сегодня был новогодний утренник, наша девочка, которой сейчас уже год и три месяца, участвовала в хороводе... Пусть праздник станет точкой отсчета в ее судьбе, началом новой жизни", - сказала ТАСС главный врач Адыгейского республиканского дома ребенка Ирина Логинова. .

13 января 2019 года девочка поступила в республиканскую детскую больницу. Врачи диагностировали у нее двустороннее воспаление легких, 49 переломов ребер, множественные гематомы. Ребенка избила мать, которая приехала в Адыгею из Краснодарского края вместе с дочерью в гости к знакомым. Поводом к избиению послужил тот факт, что девочка раздражала плачем мать, ранее лишенную прав в отношении трех других детей.

Майкопский районный суд приговорил мать девочки к 5 годам и 4 месяцам колонии.

Теги
РоссияАдыгея
Реклама на ТАСС
Котюков: вопрос улучшения педобразования не решить отменой Болонской системы
Кроме того, глава Минобрнауки обратил внимание, что вузы должны заниматься привлечением выпускников к работе в школах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС