Избитую матерью в Адыгее девочку передали в приемную семью

"Нашумевшая история четырехмесячной малышки подошла к хорошему финалу. Сегодня ее забрали из республиканского дома ребенка новые родители, так что Новый год она уже проведет в кругу семьи. Мы рассчитываем, что все перенесенные страдания девочки остались в прошлом", - сказал он.

МАЙКОП, 26 декабря. /ТАСС/. Девочка, которую избила ее 29-летняя мать в Адыгее, передана в приемную семью, сообщил в четверг ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Александр Ивашин.

По словам Ивашина, приемные родители подбирались тщательно. "Кровные родственники по линии матери не проявили к девочке особого интереса, ограничившись общением с нами в телефонном режиме и не предоставив документов в органы опеки. Но ведь главное - не принцип крови, а принципы доброты, сердечности", - заметил собеседник агентства.

"Сегодня был новогодний утренник, наша девочка, которой сейчас уже год и три месяца, участвовала в хороводе... Пусть праздник станет точкой отсчета в ее судьбе, началом новой жизни", - сказала ТАСС главный врач Адыгейского республиканского дома ребенка Ирина Логинова. .

13 января 2019 года девочка поступила в республиканскую детскую больницу. Врачи диагностировали у нее двустороннее воспаление легких, 49 переломов ребер, множественные гематомы. Ребенка избила мать, которая приехала в Адыгею из Краснодарского края вместе с дочерью в гости к знакомым. Поводом к избиению послужил тот факт, что девочка раздражала плачем мать, ранее лишенную прав в отношении трех других детей.

Майкопский районный суд приговорил мать девочки к 5 годам и 4 месяцам колонии.