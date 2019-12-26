Липецкий губернатор предложил расширить реестр типовых проектов Минстроя для развития сел

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Реестр типовой проектной документации Минстроя РФ необходимо расширить в ближайшее время для сокращения расходов на подготовку необходимых документов при строительстве различных объектов в селах. Такое мнение высказал в четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время заседания Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села под председательством президента РФ Владимира Путина.

"У нас недостаточное количество базовых повторных проектов, включенных в реестр Минстроя. Расширение данного реестра позволит сократить затраты на изготовление проектной документации. Данный вопрос целесообразно рассмотреть в возможно короткие сроки", - сказал Артамонов.

Как отметил губернатор Липецкой области, зачастую муниципальные образования испытывают сложности с изготовлением проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, реконструкции из-за нехватки средств местных бюджетов. По мнению главы региона, в рамках госпрограммы по развитию сельских территорий необходимо предусмотреть возможность субсидий для регионов из федерального бюджета на изготовление проектно-сметной документации, а также проведение экспертиз.