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Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены передали в Обнинск

27 декабря огонь зажгут на отремонтированном воинском мемориале

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Передача частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве состоялась в Обнинске Калужской области. Огонь будет зажжен на отремонтированном воинском мемориале 27 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

"26 декабря состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве в Обнинск Калужской области. В церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации Обнинска, военно-патриотических организаций, специалисты АО "Мосгаз", военнослужащие 154-го Отдельного комендантского Преображенского полка. Участники церемонии возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память павших минутой молчания", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 27 декабря Вечный огонь вновь будет зажжен на открытом 9 мая 1972 года и вновь отремонтированном воинском мемориале в Обнинске, где покоятся более трехсот бойцов и командиров Красной Армии. Данная церемония проходит в Дни празднования 78-й годовщины освобождения обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков и приурочена к 75-й годовщине Великой Победы.

"Право передачи частицы Вечного огня было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Георгию Ивановичу Абакумову, служившему в годы войны юнгой на Черноморском флоте. С помощью специального факела Георгий Иванович торжественно перенес частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата на временную газовую колбу. После этого священное пламя было перевезено в Обнинск", - добавили в пресс-службе.

Факел и временная газовая горелка, разработанные специалистами АО "Мосгаз", более полувека обслуживающими Вечный огонь у Кремлевской стены, переданы для церемонии столичными газовиками, считающими Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата объектом номер один. Как уточнили в пресс-службе, благодаря надежному и безопасному устройству конструкции газовой горелки частица пламени Вечного огня, имеющая в дневное время "подкрашенный" ярко-желтый цвет, не гаснет в любую погоду и во время транспортировки. Факел - это сложное техническое устройство: его рукоятка - замаскированный газовый баллон, объем сжиженного газа, в котором гарантирует устойчивое горение в течение всей церемонии.

Профилактика устройства Вечного огня

"Чтобы Пламя памяти никогда не гасло, наши специалисты проводят ежемесячную плановую профилактику устройства Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и Огня памяти и славы на Поклонной горе. Проходит такая профилактика и накануне государственных праздников, когда необходимо убедиться в надежности и исправности всех элементов газогорелочного оборудования. К этой работе привлекаются только самые опытные и высокопрофессиональные слесари Мосгаза. Разумеется, профилактика устройства Вечного огня - только часть большой работы, проводимой нашим предприятием в преддверии новогодних и рождественских праздников, и мы делаем все, чтобы эти праздники не омрачались никакими чрезвычайными происшествиями", - рассказал заместитель главного инженера, начальник управления аварийно-восстановительных работ АО "Мосгаз" Игорь Романов, чьи слова приводит пресс-служба.

Мосгаз обслуживает газогорелочное устройство Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду с мая 1967 года. Газовики уделяют внимание Огню памяти и славы на Поклонной горе перед зданием центрального музея Великой Отечественной войны, зажженному 30 апреля 2010 года. В преддверии Нового года, 25 декабря, торжественный ритуал профилактики прошел на Поклонной горе, а уже сегодня вечером состоится в Александровском саду.

"Мосгазовцы не впервые участвуют в значимых акциях в Александровском саду. В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая 2015 года, по инициативе российских городов и при поддержке российского организационного комитета "Победа" состоялась общероссийская патриотическая акция "Эстафета Вечного огня". Для этой торжественной церемонии и транспортировки Вечного огня в "Мосгазе" изготовили уникальное оборудование, обеспечивающее сохранность священного пламени. Тогда частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата были переданы с военными почестями в 26 субъектов Российской Федерации - от Калининграда до Хабаровска, от Якутска до Краснодара. Вечный огонь загорелся на 34 новых и обновленных воинских мемориалах", - сказали в пресс-службе.

Могила Неизвестного Солдата в Москве

В России традиция памятных захоронений павших, личность которых установить не удалось, ведет свою историю с монумента в память о жертвах Февральской и Октябрьской революций 1917 года и Гражданской войны (1917-1922), который был открыт 7 ноября 1919 года на Марсовом поле в Петрограде. Здесь в братской могиле похоронены неизвестные рабочие и солдаты, погибшие в феврале 1917 года.

В Москве Могила Неизвестного Солдата появилась в 1966 году: в преддверии 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой. Власти приняли решение разместить мемориал в Александровском саду у стен Кремля. Для этого была создана специальная комиссия.

2 декабря останки неизвестного воина эксгумировали из братской могилы у железнодорожной станции Крюково. Здесь в декабре 1941 года шли бои, в ходе которых соединения 16-й армии генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского отразили наступление пехотных и танковых соединений немцев. А 3 декабря прах перевезли в Москву. Гроб, увитый оранжево-черной лентой, опустили в могилу под залпы артиллерийского салюта. 8 мая 1967 года мемориал "Могила Неизвестного Солдата" торжественно открыли и зажгли Вечный огонь, доставленный с Марсова поля. В декабре 1997 года у памятника появился постоянный пост почетного караула.

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