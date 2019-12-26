МИД РФ призвал россиян быть предельно осторожными при поиске работы за рубежом

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг призвала россиян, занимающихся поиском работы за рубежом, быть максимально осторожными и не принимать предложения случайных лиц или непроверенных структур.

Заявление прозвучало в связи с участившимися случаями задержания российских моряков, работающих по контракту на иностранных судах, на морских границах Греции и Италии. "Им предъявляются различные обвинения, в частности перевозка нелегальных мигрантов, - обратила внимание дипломат. - Сейчас под арестом в Греции находятся 24 человека, а в Италии 23 человека. Сами россияне утверждают, что они были вовлечены в эту деятельность обманным путем, в частности через социальные сети - им предлагали высокооплачиваемую легальную работу на судах, осуществляющих круизную деятельность. И только оказавшись на месте граждане понимали, что речь идет совсем о другом".

"Хотим предупредить граждан нашей страны о необходимости быть предельно осторожными при поиске заработка за рубежом, особенно если речь идет не о солидных, хорошо зарекомендовавших себя компаниях, а о случайных лицах, аккаунтах в социальных сетях и непроверенных структурах, - подчеркнула Захарова. - Европейские суды относятся к такому виду преступлений бескомпромиссно - они не принимают во внимание никаких смягчающих обстоятельств. Наказание в подобных случаях действительно суровое, обвиняемых ждет наказание от пяти лет до пожизненного. Вынесение оправдательных приговоров не зафиксировано".

Официальный представитель МИД России также отметила, что действия российских дипломатических учреждений в подобных ситуациях весьма ограничены. "Дипломаты могут отслеживать соблюдение процессуальных прав граждан и при их нарушении сигнализировать об этом в местные инстанции, - пояснила она. - А вот защита в рамках самого судебного процесса осуществляется исключительно лицензированными юристами".

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что это не подразумевает под собой полное отсутствие защиты с российской стороны. "Но мы должны заниматься профилактикой подобных случаев ситуаций", - добавила дипломат.