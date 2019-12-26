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Подготовка к 75-летию Победы

"Единая Россия" возьмет шефство над участниками Великой Отечественной войны

Решение принято на заседании президиума генсовета партии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова возглавила рабочую группу генсовета "Единой России" по организации шефства для оказания помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Соответствующее решение принято в четверг на заседании президиума генсовета партии.

"Необходимо следующий год максимально посвятить заботе об участниках, инвалидах Великой Отечественной войны. Особое значение приобретают вопросы об оказании им необходимой помощи, необходимо, чтобы рядом с ними находились люди, способные в любую секунду быть полезными. В этой связи мы предлагаем создать рабочую группу при президиуме генсовета по организации шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны во всех субъектах РФ", - заявил замсекретаря генсовета Александр Хинштейн, представляя эту инициативу в ходе заседания.

Секретарь генсовета Андрей Турчак просил однопартийцев вместе с активистами движения "Волонтеры Победы" составить списки для каждого региона. "За каждым ветераном и инвалидом Великой Отечественной войны должен быть закреплен конкретный партиец, ответственный за этого человека. Просьба списки составить и начать эту работу", - заявил Турчак, добавив, что "это сопровождение не должно ограничиться 2020 годом".

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"Амельченкова, Ольга НиколаевнаХинштейн, Александр ЕвсеевичПодготовка к 75-летию Победы
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