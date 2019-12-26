Воспитатель детского лагеря в Алтайском крае уволился после скандального фото в соцсетях

ТАСС, 26 декабря. /ТАСС/. Воспитатель детского оздоровительного лагеря "Чайка" в Алтайском крае уволился после того, как выложил в своих социальных сетях фотографию, на которой дети лежат на полу в геометрической фигуре, напоминающей свастику. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

Публикация от Минздрав Алтайского Края (@minzdravalt) 25 Дек 2019 в 4:27 PST

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По сообщению местных СМИ, мужчина разместил эту фотографию в Instagram с надписью: "Люблю свою работу". Многие пользователи посчитали, что дети расположены на полу в форме свастики.

"Он сам уволился", - сообщили в ведомстве. С самим воспитателем связаться не удалось.

По данным Минздрава, администрация лагеря провела проверку по данному инциденту. Установлено, что на фотографии изображена репетиция танца "Звездочка" к новогоднему представлению.

"На фотографии изображен один из фрагментов танца. По словам вожатого, он не стремился продемонстрировать свастику и не имел никакого злого умысла", - сообщает ведомство.

С педагогическим коллективом провели беседу по поводу случившегося. Подготовка к новогоднему празднику взята на контроль администрацией лагеря.