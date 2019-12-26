На Кипре движение транспорта затруднено из-за шторма, ливней и оползней

НИКОСИЯ, 26 декабря. /ТАСС/. Непогода в виде шторма и ливней, вызвавших наводнения и оползни, создала существенные проблемы в рождественскую неделю для движения транспорта в юго-западной части Кипра. Об этом сообщило в четверг Кипрское информационное агентство.

В наибольшей степени пострадали автомобилисты административного округа Пафос. На главной транспортной артерии округа - скоростной автостраде между городами Пафос и Лимасол - зафиксировано несколько происшествий природного характера: местами в результате оползней и обвалов скальных пород на проезжую часть высыпались обломки грунта, а один из туннелей оказался существенно подтоплен.

Движение по автодороге между населенными пунктами Эпископи и Ната оказалось заблокировано из-за произошедшего на фоне ливней полного обрушения моста. Местные власти, однако, уверяют, что это была временная конструкция, которая должна была служить переправой до возведения в 2021 году нового моста.

Оползень стал причиной перекрытия автодороги между деревнями Айос-Николаос и Малия, а наводнение - между деревнями Амаргети и Келокедара.

Бушующий на море шторм нанес ущерб деревянному пирсу в самом городе Пафос и вынес на набережную огромное количество гальки, песка и водорослей, от чего напрямую пострадали владельцы магазинов на прибрежной полосе. В результате последствий стихии в первые дни рождественской недели гости главного курортного города западной части Кипра лишились доступа к приморской прогулочной зоне.

Кипр остается охвачен непогодой. Согласно прогнозам синоптиков, существует вероятность того, что в оставшиеся дни уходящего года ситуация на острове не улучшится.