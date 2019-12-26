Путин поздравил президента Армении с наступающими праздниками

ЕРЕВАН, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг отправил поздравительное послание армянскому коллеге Армену Саркисяну по случаю Нового года и Рождества, отметив высокий уровень отношений между Ереваном и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба аппарата президента Армении.

"В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на многовековых традициях взаимного уважения и дружбы. Уверен, что дальнейшее развитие союзнических отношений, конструктивное сотрудничество по всем направлениям, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов продиктованы интересами наших народов, а также созвучны обеспечению мира и безопасности в регионе", - говорится в послании российского лидера.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, Путин также пожелал Саркисяну крепкого здоровья и удачи, а армянскому народу - счастья и процветания.