Посольство РФ: россияне не пострадали при сходе лавин в Австрии

ВЕНА, 26 декабря. /ТАСС/. Граждане России не пострадали при сходе трех лавин в Австрии. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства России в Вене Лев Терехов.

"На горнолыжном курорте Анкогель-Мальнитц (федеральная земля Каринтия) в четверг сошли одна за другой три лавины. Все пострадавшие найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Граждан Российской Федерации среди них нет", - отметил Терехов.

Несколько лавин сошли в федеральной земле Каринтия на юге Австрии в районе горнолыжного комплекса Анкогель. Спасатели весь день вели поиски возможных пострадавших. В поисково-спасательной операции были задействованы два вертолета, горнолыжный комплекс закрыт.

24 декабря на западе Австрии был объявлен высокий уровень лавинной опасности, четвертый по пятибалльной шкале. Угроза схода снежных масс нависла над большинством популярных горнолыжных курортов федеральной земли Тироль. Любителям активного зимнего отдыха рекомендовано пользоваться исключительно подготовленными трассами для катания на лыжах и сноубордах. Любое передвижение вне подготовленных спусков может привести к сходу лавин.