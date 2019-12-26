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Возгорание на могиле Децла произошло из-за неосторожного использования поминальных свечей

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Возгорание произошло в четверг на могиле рэпера Децла на Пятницком кладбище в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГБУ "Ритуал", из-за неосторожного использования поминальных свечей огонь переместился на пластиковые венки.

"26 декабря в 16:00 работники Пятницкого кладбища обнаружили возгорание на могиле музыканта Кирилла Толмацкого, собственными силами потушили огонь, связались с родственниками и проинформировали об инциденте. Установлено, что возгорание произошло после посещения могилы поклонниками артиста. В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков", - сказал собеседник агентства.

В учреждении отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. ГБУ "Ритуал" окажет помощь родственникам в восстановлении могилы при обращении в администрацию кладбища.

Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля в возрасте 35 лет из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнением после сердечно-сосудистого заболевания. Успех исполнителю принесли хиты "Кто? Ты", "Слезы" и "Письмо", а также клип на песню "Вечеринка". В 2018 году у него вышел альбом "Неважно, кто там у руля".

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