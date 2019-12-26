"Помню, было много крови". Как 18-летний курсант задержал преступницу в метро

В конце декабря в Сеть попали кадры камер наблюдения Московского метрополитена, на них полицейский бежит за женщиной. Позже стало известно, что это курсант университета МВД Евгений Волков, в одиночку задержавший злоумышленницу, которая ножом ранила пассажира. ТАСС встретился с Евгением и узнал, как все было на самом деле

Боевое крещение Это было совершенно обычное утро: 18-летний Евгений Волков собирался выходить на станции метро "Новокузнецкая", чтобы сделать пересадку на "Третьяковскую", а дальше — по оранжевой ветке вниз, до станции "Беляево", где находится место его учебы, Московский университет МВД России.

Описание Московский университет МВД России © Роман Канащук/ТАСС

Женщина, лет 35–40, сидящая напротив, показалась подозрительной, несмотря на приличный вид: слишком нервно и активно рылась в сумке. Поезд уже почти подъехал к станции, когда она выхватила из сумки предмет, похожий на нож, — Евгений толком даже не разобрал, слишком все быстро случилось, — и кинулась на стоящую рядом девушку. "Они не разговаривали в дороге, очевидно, что ехали не вместе, — вспоминает Евгений Волков. — Девушка стояла, уткнувшись в телефон, когда эта женщина кинулась на нее". Куда пришлось ранение — непонятно, кажется, в руку, Женя помнит только, что было много крови. В этот момент объявили станцию, открылись входные двери, и злоумышленница выскользнула в вестибюль "Новокузнецкой", в толпу спешивших пассажиров. Евгений кинулся за ней — камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он в несколько шагов нагоняет ее, и вот женщина уже лежит на полу, вырывается из рук полицейского.

"Она вырывалась, кричала, что я на самом деле ненастоящий полицейский, что это провокация и что я не имею права ее трогать", — вспоминает Евгений Волков. Курсант учится на оперуполномоченного всего второй год, и задерживать преступников ему еще не приходилось, но он смог самостоятельно довести женщину до комнаты полиции на станции. Продолжатель династии Кадры задержания злоумышленницы попали в Сеть, и через пару часов пользователи интернета уже знали имя героя. Женя, кажется, очень стесняется внимания и навалившейся на него славы. Говорит: а как можно было иначе? "Даже если не был бы курсантом, поступил так же. Но тут был уверен, что закон на моей стороне, что поступаю правильно". Позже пострадавшая, которую тоже вывели на "Новокузнецкой", лично поблагодарила Евгения. К счастью, ранение пришлось в руку и оказалось легким. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо.

Описание Евгений Волков © Роман Канащук/ТАСС

О случившемся сразу стало известно и в ведомстве, и в университете — первым делом Евгений позвонил своему начальнику курса и предупредил, что опоздает на занятия. Только потом рассказал отцу. А вот маме — ни слова, не хотел зря волновать. "Я из семьи полицейских, мой дедушка отслужил в МВД 30 лет, папа — 20. Поэтому было особо приятно услышать папину похвалу. Маме не рассказывал несколько дней, но теперь, конечно, по телевизору все узнала. Переживает и гордится одновременно", — рассказал Евгений. Подарок на праздник В конце года холл и коридоры Московского университета МВД им В.Я. Кикотя выглядят празднично: на стенах — гирлянды, шарики, на дверях — рождественские венки. 26 декабря здесь состоялась встреча, на которой начальник учебного заведения генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко подводил итоги года университета. Встреча была назначена давно, но начали ее с незапланированного и приятного — с награждения Евгения почетной грамотой МВД России за добросовестное выполнение служебных обязанностей, проявленную решительность и самоотверженность.

Описание Начальник Московского университета МВД РФ Игорь Калиниченко и Евгений Волков (слева направо) © Роман Канащук/ТАСС