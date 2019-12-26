ИТМО использует здание института РАН в Петербурге для проведения химических исследований

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Часть площадей Института химии силикатов Российской академии наук (РАН) в Петербурге, которые передадут Университету ИТМО, будут использовать для проведения исследований в области химии и биологии, сообщил в четверг ТАСС ректор ИТМО Владимир Васильев.

Институт химии силикатов на этой неделе получил письмо из Минобрнауки, согласно которому он должен передать в безвозмездное пользование Университету ИТМО почти 5 тыс. кв. метров по адресу: наб. Макарова, дом 2 (Петербург). Документы на передачу должны быть готовы не позднее 10 января. Как пояснил глава министерства Михаил Котюков, сейчас эти площади сдаются в аренду, а должны быть отданы для целей науки и образования. РАН выступила против такого решения, отметив, что оно не согласовано с академией.

"Территорий не хватает в связи с некоторыми нашими затруднениями, которые возникли 16 февраля этого года [после частичного обрушения в корпусе вуза]. Несмотря на обрушение у нас есть соответствующие научные контракты и российские, и зарубежные, которые надо выполнять. В Минобрнауки сначала обратились устно - нет ли возможности именно специализированное [помещение предоставить], поскольку не просто любые помещения нужны, а те, где можно проводить исследования, связанные с химией и биологией", - сказал собеседник агентства.

Васильев добавил, что в результате обрушения один из корпусов ИТМО был поврежден на площади 6 тыс. кв. м. Для восполнения проводимых там ранее исследований нужна территория площадью не менее 3 тыс. кв. м. В мае Университет ИТМО направил официальное обращение в адрес Минобрнауки РФ с просьбой оказать содействие и рассмотреть возможность передачи в пользование вузу специализированные помещения.