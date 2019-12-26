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В Ботаническом саду Калининграда зацвели волшебный орех и калина

Также из-за теплой погоды продолжается цветение розовых кустов, примул, ромашек и виол

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Волшебный орех и гибридная калина зацвели в Ботаническом саду Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта в Калининграде в канун Нового года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте университета.

По информации калининградского Гидрометцента, в последние 10 дней среднесуточная температура воздуха в регионе на пять шесть градусов превышает норму и составляет порядка пяти градусов тепла.

"Прямо сейчас в саду зацвела (бело-розовыми цветами) калина гибридная и волшебный орех (с желтыми соцветиями). Это красивое, но не уникальное явление для наших широт. В Калининградской области довольно часто накануне Нового года стоят плюсовые температуры. Установилась безветренная теплая погода, и растения интродуценты, завезенные в регион из других широт, обманутые такими не зимними температурами, зацвели", - сказала директор Ботанического сада Татьяна Яковлева.

По словам Яковлевой, из-за теплой погоды продолжается цветение розовых кустов, примул, ромашек, виол, начавшееся еще летом. Есть даже грибы, например опята, свинушки, добавила она, в разговоре с корреспондентом ТАСС. При этом исконные для области растения, по ее словам, "не обманываются и ждут климатической весны".

В Калининградском Гидрометцентре ТАСС сообщили, что плюсовые температуры в декабре в регионе периодические фиксируются в течение последних 10 - 15 лет. "Положительные температуры в декабре, в новогоднюю ночь у нас практически каждый четвертый год. Последние 10 - 15 лет, не редко так бывает", - уточнил собеседник агентства.

Новый год жители самой западной области страны, скорее всего, встретят без снега, сообщил представитель метеослужбы. "Нас, по предварительным прогнозам, в новогоднюю ночь ждут положительные температуры - до 3 - 4 градусов тепла. И ждем очень сильный ветер, возможно с дождем. Не лучшая погода для прогулок, лучше оставаться дома", - сказал собеседник, пояснив, что область окажется под влиянием циклона из Атлантики.

Теги
РоссияКалининградская область
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