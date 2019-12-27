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Трамп пошутил, что CBC вырезал сцену с ним из "Один дома - 2" из-за канадского премьера

Президент США написал в Twitter, что Джастину Трюдо, видимо, "не особо нравится", что его заставляют "платить за НАТО и торговлю"

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в шутку предположил, что в том, что сцена с его участием была вырезана из фильма "Один дома - 2" при показе ленты в эфире канадского телеканала CBC, может быть виноват премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.

Американский лидер на своей странице в Twitter сделал репост публикации телеканала Fox-13, в которой сообщалось, что популярный рождественский фильм был показан на CBC в урезанном виде. "Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю", - написал при этом президент США. "Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)", - продолжил Трамп.

Трамп - в то время успешный бизнесмен и ведущий телепрограммы - сыграл в фильме "Один дома - 2" самого себя. Его появление на экране длится не более 10 секунд, за которые он успевает показать главному герою, как пройти в холл отеля.

CBC ранее подтвердил, что действительно убрал сцену с участием нынешнего президента США, однако отверг обвинения в том, что решение было политическим мотивированным. Как утверждают в телекомпании, эпизод с Трампом исчез из фильма еще в 2014 году - до того, как он возглавил вашингтонскую администрацию. Сделано это было, чтобы освободить место для рекламы.

Теги
КанадаСШАТрюдо, ДжастинТрамп, Дональд
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