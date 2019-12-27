Экспедиция "Газпром нефти" подтвердила увеличение популяции серых китов на шельфе Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" (дочка ПАО "Газпром") провела в этом году экологический мониторинг популяции серых китов на Аяшском лицензионном участке на шельфе Сахалина и зафиксировала увеличение их численности. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе компании.

Серый кит находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу РФ. Экологический мониторинг серых китов в Охотском море - часть совместной программы, реализуемой нефтегазовыми компаниями, работающими на Сахалине. В ней также принимают участие эксперты из ведущих российских НИИ. "Газпром нефть" присоединилась к программе в 2017 году, начав освоение Аяшского лицензионного участка.

"С июня по октябрь исследователи осуществили 58 выходов на судне обеспечения Siem Sapphire, получив более 30 тыс. снимков. Все фотографии делались со специальной быстроходной лодки и с помощью профессиональной аппаратуры на расстоянии в 600-800 метров от китов, что позволяло не беспокоить животных. <...> За пять месяцев исследований участники экспедиции зарегистрировали более 550 особей вида", - говорится в сообщении. Уточняется, что впервые серые киты были обнаружены на шельфе Сахалина в 1980 году, тогда их численность составляла всего около 20 особей.

По информации компании, в ходе экспедиции исследователи получили данные для оценки распространения звуковых волн в воде, что поможет снизить промышленное воздействие на среду обитания китов. В местах их скопления "Газпром нефть" использует суда с низким уровнем шума, ограничивает их скорость и выбирает маршруты, удаленные от зон кормления млекопитающих. По окончании экспедиции все снимки китов были переданы в Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН. Там лучшие кадры отберут для каталога, в котором ведется хронология встреч человека с серым китом.

Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин в 55 км от береговой линии. Глубина моря на участке - до 90 м. В 2017 году там было открыто месторождение "Нептун" (геологические запасы - 415 млн тонн нефти), в 2018 - месторождение "Тритон" (геологические запасы - 137 млн тонн нефти).

"Газпромнефть-Сахалин" - дочерняя компания "Газпром нефти". Основной вид деятельности - поиск, разведка и разработка морских месторождений нефти и газа. Компания является оператором геологоразведочных работ на Долгинском нефтяном месторождении, Северо-Западном лицензионном участке, Хейсовском лицензионном участке, Северо-Врангелевском лицензионном участке, а также Аяшском лицензионном участке в Охотском море.