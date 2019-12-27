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В Бурятии поощрили подростка, который помог пострадавшей при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ

Несовершеннолетний помог одной из пострадавших работниц покинуть помещение

УЛАН-УДЭ, 27 декабря. /ТАСС/. Подросток, находившийся в кафе в Улан-Удэ, где в октябре взорвался газовый баллон, и оказавший помощь одной из пострадавших сотрудниц заведения, представлен к награждению Почетной грамотой МЧС России. С инициативой о поощрении молодого человека выступила уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Татьяна Вежевич, сообщили журналистам в пятницу в аппарате детского омбудсмена.

Взрыв и пожар произошли в "Этно кафе" утром 26 октября. В заведении находился только персонал - пострадали 12 человек. Пять из них были госпитализированы с травмами и ожогами от 15% до 40% тела. Спустя две недели всех выписали. 

"В беседе с медицинским персоналом и администрацией Детской республиканской клинической больницы было установлено, что несовершеннолетний после взрыва помог одной из пострадавших работниц покинуть помещение кафе, благодаря чему оба спаслись. Учитывая, что юноша в чрезвычайной ситуации не испугался, проявил смелость, отвагу и самоотверженность, с предложением о представлении его к поощрению Татьяна Вежевич обратилась к начальнику республиканского ГУ МЧС. В настоящее время стало известно, что подросток представлен к поощрению Почетной грамотой МЧС России", - сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Бурятии.

Ранее Вежевич сообщала ТАСС, что подросток работал в заведении легально, с письменного разрешения родителей. Детский омбудсмен посещала его в больнице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Предварительная причина произошедшего - несоблюдение правил эксплуатации газового оборудования. Администрация Улан-Удэ инициировала проведение профилактических мероприятий во всех заведения общественного питания города.

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РоссияБурятияДальний Восток
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