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Новый год и Рождество - 2020

Роскачество рассказало, как выбрать колбасу к новогоднему столу

Ведомство рекомендует при покупке изделия обратить внимание на стоимость, состав и целостность оболочки
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© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС /. Роскачество рекомендует при покупке колбасы к Новому году обращать внимание на ее состав и стоимость, целостность оболочки и цвет изделия на срезе. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

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Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору варено-копченых и сырокопченых колбас. У любого колбасного изделия должна быть сухая и чистая оболочка, которая плотно покрывает продукт. Особенно важно это для сервелата и некоторых других варено-копченых колбас, поскольку на влажной оболочке при хранении может быстро образоваться плесень. Кроме того, при покупке колбасы по возможности необходимо смотреть на срез изделия.

Например, зерна из кусочков шпика у сервелата не должны быть больше трех миллиметров. Шпик при этом должен быть белого или чуть розоватого оттенка, а если он желтый, то жир может быть окислен или прогорк, а сам продукт просрочен.

Согласно ГОСТу, сервелат должен состоять из грудинки свиной, говядины и нежирной свинины, они должны быть измельчены и иметь цвет от розового до темно-красного. В сервелате допускается добавление дополнительных ингредиентов, таких как черный перец, мускатный орех, нитрит натрия (Е250 - фиксатор окраски), сахар. Если в колбасе находятся стабилизаторы, ускорители созревания, ароматизаторы, то это говорит о несоответствии ГОСТу. Однако если изделие произведено по менее строгим ТУ (технические условия), а не по ГОСТу, то в составе допускается наличие стабилизаторов и консервантов, но с обязательным указанием этого на упаковке.

При выборе сырокопченой колбасы эксперты Роскачества в первую очередь рекомендуют обращать внимание на цену - в ее состав входит говядина, шпик, свинина, поэтому она не может стоить дешево. Более низкая цена может быть у колбасы, произведенный по ТУ, а не по ГОСТу, при производстве которой говядина или свинина могут быть заменены мясом птицы, животными белками и растительными компонентами. По вкусу подобная продукция обычно проигрывает той, что произведена по ГОСТу, отмечают эксперты.

Длина батона не должна превышать 50 см, а сам батон должен быть прямым. При этом незначительный серовато-белый налет минерального происхождения - как правило, солей - не является дефектом у сырокопченой колбасы.

Если смотреть на срез изделия то его поверхность должна быть блестящей, иногда на ней могут выступать прозрачные капельки жира. Важно, чтобы кусочки шпика были белыми и ровными.

Вся колбаса должна храниться в холодильнике в охлажденном виде при температуре от 0 до 6 градусов до 30 дней, в замороженном виде - при минус 10 градусов до 90 суток.

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РоссияНовый год и Рождество - 2020
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