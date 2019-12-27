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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

Президент отметил компетентность и самоотверженность сотрудников МЧС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Вы принадлежите к особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь, не жалея себя, спасают человеческие жизни, мужественно противостоят стихии и превыше всего ценят друг в друге ответственность, надежность, чувство локтя. В сложных обстоятельствах вы неизменно демонстрируете компетентность и самоотверженность, умение действовать четко, слаженно, на результат", - подчеркнул президент.

Кроме того, Путин отметил необходимость расширения международного сотрудничества, укрепления кадрового состава корпуса спасателей, привлечения к общей работе волонтерских организаций. Глава государства выразил уверенность, что профессионализм и опыт и впредь будут помогать сотрудникам МЧС в решении поставленных задач, а также пожелал им здоровья и успехов.

Профессиональный праздник День спасателя появился в 1995 году. В соответствии с указом президента он был установлен 27 декабря, в день создания МЧС. В этом году министерство отметит 29-ю годовщину с момента своего создания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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