В Госдуму внесен законопроект о сохранении эпического наследия народов России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Государственное собрание Республики Саха (Якутия) в пятницу внесло в Госдуму законопроект о сохранении и популяризации эпического наследия народов Российской Федерации. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона, под эпическим наследием подразумевается "совокупность отличительных свидетельств духовного развития народов РФ, воплощенных в повествовательных, повествовательно-песенных и музыкальных произведениях устного народного творчества". Отдельно прописано понятие "устная эпическая традиция". Под произведениями эпического наследия подразумеваются аутентичные памятники или их фрагменты, пересказанные полностью или частично образцы эпоса, его письменные записи.

Законопроектом к полномочиям федеральных органов власти отнесено введение основ госполитики в области защиты эпического наследия, поддержка его исследований и "содействие развитию международного сотрудничества с целью признания эпического наследия на международном уровне". На власти субъектов РФ возлагается принятие нормативных правовых актов в области защиты, сохранения и популяризации эпического наследия, разработка целевых программ, создание информационных ресурсов для распространения данных произведений и подготовка профильных специалистов.

В пояснительных материалах разработчики указывают, что в ряде регионов были разработаны законы, "гарантирующие статус и экономическую поддержку сохранения, защиты и популяризации эпического наследия". Так, в Республике Саха (Якутия) с 2006 года действует закон "О защите и сохранении эпического наследия коренных народов Республики Саха (Якутия)", аналогичный закон был принят в 2018 году в Республике Алтай. "Однако для возрождения эпической среды необходима поддержка устной и письменной сказительской традиции на федеральном уровне", - говорится в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, вступление законопроекта в силу "не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета".