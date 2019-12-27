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Сотни пациентов получили в 2019 году произведенные в Троицке 3D-печатные имплантаты

Такие имплантаты и эндопротезы по весу и плотности имитируют костную ткань, лучше интегрируются в организм пациента и дольше служат

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россиянам в 2019 году было установлено более 500 индивидуализированных эндопротезов и имплантатов, произведенных троицкой компанией TEN MedPrint из группы компаний "ТехноСпарк", входящей в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), сообщили в пятницу в пресс-службе ФИОП. Технология промышленной 3D-печати биосовместимыми металлами позволяет изготовить подходящий для конкретного пациента имплантат за одну неделю по цене, сопоставимой с серийным изделием.

Такие имплантаты и эндопротезы по весу и плотности имитируют костную ткань, лучше интегрируются в организм пациента и дольше служат. Технология селективного лазерного сплавления позволяет изготавливать изделия сложной формы с ячеистой структурой поверхности, которые невозможно произвести традиционными способами. По данным Ассоциации специалистов по 3D-печати, в России 2018 году было установлено около 300 индивидуальных аддитивных эндопротезов.

"В этом году операции с использованием индивидуальных аддитивных эндопротезов впервые были проведены в Оренбурге, Улан-Удэ, Чите и других городах России. В крупнейших травматологических центрах страны количество таких операций возросло в разы. Благодаря технологии, которую мы используем, сотни людей в России получили возможность встать на ноги после тяжелой болезни или травмы", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании TEN MedPrint Александра Нарчука.

Индивидуализированные эндопротезы проектируются под конкретного пациента в случаях, когда серийные медицинские изделия невозможно применить: при восстановлении формы челюсти и черепа после травм, после онкологических резекций, когда удаляется целиком или часть кости, при нестандартных размерах костей пациента, при "сборке" костей при сложных переломах.

Изготовленные компанией TEN MedPrint в 2019 году изделия в 60% случаев были предназначены для травматологии и ортопедии (тазобедренные чашки, аугменты, пластины для остеосинтеза, винты), в 20% - для нейрохирургии, по 10% - для реконструктивной онкологии и челюстно-лицевой хирургии.

О компаниях

TEN MedPrint - контрактная компания по производству 3D-печатных медицинских изделий. Клиенты TEN MedPrint - инжиниринговые компании и медицинские центры. Компания работает с 2017 года в Троицке (Новая Москва), система менеджмента качества на производстве сертифицирована по международному стандарту ISO 13485.

Группа "ТехноСпарк" входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ, осуществляет полный цикл венчурного строительства - от создания стартапов до их продажи.

ФИОП создан в 2010 году в соответствии с федеральным законом "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Цель деятельности фонда - развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления Фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда - Андрей Свинаренко.

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