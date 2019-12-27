В отряде "Центроспас" в Жуковском открыли мемориальные доски погибшим в Беслане спасателям

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мемориальные доски погибшим во время теракта в Беслане в 2004 году спасателям аэромобильного отряда "Центроспас" МЧС РФ открыли на базе в Жуковском. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"В Жуковском на базе "Центроспаса" открыты мемориальные доски, посвященные памяти спасателей Дмитрия Кормилина и Валерия Замараева, погибших во время теракта в Беслане. Ранее Кормилину было присвоено посмертно звание кавалера ордена Мужества, а Замараеву - звание Героя России", - сказали в ведомстве.

"Сегодняшнее мероприятие не может никого оставить равнодушным. Ребята совершили подвиг. Они спасали детей, а значит, спасали наше будущее", - цитируют в пресс-службе участвовавшего в мероприятии замглавы МЧС РФ Павла Барышева.

Также он вручил сегодня государственные награды и почетные грамоты сотрудникам "Центроспаса". Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден замначальника отряда Игорь Акмаев, трое спасателей получили звания "Заслуженный спасатель РФ", еще несколько человек удостоены почетных грамот президента РФ и благодарностей.

27 декабря в России отмечается День спасателя. Этот день считается и днем рождения МЧС России. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который вскоре был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и затем в МЧС России. Сейчас в рядах МЧС служат и работают около 290 тыс. человек - пожарных, спасателей, горноспасателей, авиаторов, пиротехников, психологов, врачей, кинологов, водолазов, альпинистов, сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и Государственного пожарного надзора, военнослужащих гражданской обороны и врачей.