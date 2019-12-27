Захарова станцевала твист на корпоративе в МИД РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова станцевала твист на предновогоднем вечере Департамента информации и печати ведомства. Соответствующие фотографии и видеозапись она разместила на своей странице в Facebook.
"Слово "корпоратив" в Департаменте информации и печати МИД России произносят всегда с изрядной долей иронии, переходящей в сарказм, - подписала Захарова фотографии. - У нас не корпорация, у нас банда единомышленников. И мы не можем праздновать без наших друзей - играющих, поющих, танцующих и по-настоящему получающих удовольствие от работы с нами в рабочее и нерабочее время. Если кратко, то брифинг плавно перерос в "протокольное мероприятие".
В мае 2016 года на саммите Россия - АСЕАН в Сочи директор департамента информации и печати российского дипведомства исполнила русский народный танец "Калинка", а в августе 2019 года в Пятигорске Захарова вместе с участниками молодежного форума "Машук" станцевала лезгинку.