Захарова станцевала твист на корпоративе в МИД РФ

"Слово "корпоратив" в Департаменте информации и печати МИД России произносят всегда с изрядной долей иронии, переходящей в сарказм, - подписала Захарова фотографии. - У нас не корпорация, у нас банда единомышленников. И мы не можем праздновать без наших друзей - играющих, поющих, танцующих и по-настоящему получающих удовольствие от работы с нами в рабочее и нерабочее время. Если кратко, то брифинг плавно перерос в "протокольное мероприятие".