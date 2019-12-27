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"ВКонтакте" рассказала о росте активности аудитории в 2019 году

По данным Mediascope, за год среднее время, проводимое пользователями в соцсети, выросло на 16%

"ВКонтакте" представила итоги 2019 года. За год на платформе вышло больше 200 крупных обновлений и выросла активность аудитории, сообщает пресс-служба соцсети.

"Согласно данным Mediascope, за год среднее время, проводимое пользователями, выросло на 16%. Число активных сообществ выросло на 26%. В частности, на 37% - игровых, на 32% - развлекательных, на 31% - музыкальных, на 24% - спортивных, на 21% - образовательных, на 19% - бизнес-сообществ", - говорится в сообщении.

На 11% увеличилось среднесуточное количество просмотров ленты новостей, на 45% выросло число опубликованных историй в месяц. Кроме того, на 47% стало больше прямых трансляций в сутки, на 44% - просмотров видео, на 34% - загруженных видео. Число лайков выросло на 10%.

Отмечается, что "ВКонтакте" продолжает быть самой популярной коммуникационной платформой в России. "На 15% выросло количество сообщений за сутки, на 27% - месячное число аудио- и видеозвонков", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время на платформе VK Mini Apps насчитывается 13 тысяч активных мини-приложений. Число пользователей выросло в 12 раз - до 20 млн человек. В 3,8 раза увеличилось число кошельков в VK Pay - сейчас их больше 12 млн. 

​​​​​​"ВКонтакте" также сообщили, что в 2019 году крупных продуктовых обновлений было на 30% больше, чем в предыдущем. Среди них: каталог подкастов, гранты для авторов, новое меню в сообществах, тематические ленты, медиа "Фокус", темная тема, мини-приложение VK Coin.

 

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