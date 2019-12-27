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Московский омбудсмен назвала удовлетворительным состояние здоровья Шестуна

Татьяна Потяева также подчеркнула, что бывший глава Серпуховского района Подмосковья не жалуется на здоровье

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Состояние здоровья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который после долгой голодовки содержится в больнице при СИЗО "Матросская Тишина", удовлетворительное, жалоб на здоровье у него нет. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, которая посетила Шестуна и ряд других заключенных в тюремной больнице.

"В связи с регулярными обращениями ко мне супруги Александра Вячеславовича Шестуна состояние его здоровья находится у меня на постоянном контроле. Сегодня я посетила его и еще троих лиц, находящихся в больнице, в связи с обращениями ко мне, связанными с вопросами медицинского обеспечения", - сказала Потяева.

"Что касается Шестуна, сегодня состояние его здоровья вполне удовлетворительное, он пришел на своих ногах, вид у него нормальный, цвет лица неплохой, он сам сказал, что чувствует себя удовлетворительно", - рассказала омбудсмен. По ее словам, жалобы Шестуна связаны с передачей, которую собирались сделать родственники, а также с возвращением рукописи, которую он писал в СИЗО. "На состояние здоровья жалоб не было", - добавила Потяева.

Другой заключенный ставил вопрос о необходимости проведения ему операции по замене тазобедренного сустава и обследования медицинскими экспертами. По словам омбудсмена, врачи из бюро медицинской экспертизы подтвердили наличие проблем с суставом, ситуация с его здоровьем долго обсуждалась, пока решили, что он еще подумает, нужна ли ему операция. Еще двум заключенным, по словам Потяевой, требуется оказание медицинской помощи с привлечением департамента здравоохранения Москвы. "Мы решили, что они подадут такое обращение после новогодних праздников, а мы поддержим это обращение, чтобы они смогли получить полную квалифицированную медицинскую помощь", - сказала она.

55-летний Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Он обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности, получении взятки в особо крупном размере. Срок его ареста продлен до 13 марта 2020 года. 19 декабря Генпрокуратура России сообщила, что утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна. Сам Шестун не признает вину и объявлял в СИЗО голодовку. Генпрокуратура подала в суд иски о взыскании в доход государства имущества на 3,2 млрд рублей, в первую очередь земельных участков, которые, как считают правоохранители, были оформлены на юридических и физических лиц, близких к Шестуну.

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