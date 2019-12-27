МВД разработало правила организации и проведения техосмотра автобусов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МВД России разработало проект постановления о правилах организации и проведения техосмотра автобусов. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Предусматривается, что технический осмотр автобусов проводится оператором технического осмотра, аккредитованным в установленном порядке, с участием уполномоченного сотрудника Госавтоинспекции по предварительной записи в соответствии с графиком, разработанным оператором и согласованным с подразделением Госавтоинспекции на межрегиональном, региональном и районом уровне", - говорится в сообщении на сайте.

При проведении техосмотра эксперт оператора продиагностирует автобус с использованием утвержденных техсредств и занесет его результаты в диагностическую карту. Затем сотрудник ГИБДД проверит соответствие результатов диагностирования требованиям к автобусам, соответствия автобуса данным, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства или его паспорте, а также проверит автобус и управляющее им лицо по информационным учетам МВД РФ. Далее сотрудник Госавтоинспекции должен будет внести в диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств, а также указать допускает или не допускает его к участию в дорожном движении. Все данные он удостоверит усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также определяется порядок действия сотрудника ГИБДД при выявлении признаков изменения маркировки автобуса и технических неисправностей, а также нарушений техническим экспертом оператора.

В настоящее время проект постановления находится на этапе общественного обсуждения.

Участие сотрудников ГИБДД в техосмотре

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников в интервью ТАСС сообщал, что в соответствии с новым законом о техническом осмотре, который вступает в силу 8 июня 2020 года, сотрудники Госавтоинспекции будут участвовать в проведении техосмотра автобусов. Кроме того, Черников отмечал, что в настоящее время прорабатывается вопрос введения тотального контроля за движением автобусов и состоянием водителей с использованием системы мониторинга пассажирских перевозок, которую разрабатывает Минтранс.