{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД разработало правила организации и проведения техосмотра автобусов

При проведении ТО эксперт проверит автобус с использованием утвержденных техсредств и занесет результаты осмотра в диагностическую карту

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МВД России разработало проект постановления о правилах организации и проведения техосмотра автобусов. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Предусматривается, что технический осмотр автобусов проводится оператором технического осмотра, аккредитованным в установленном порядке, с участием уполномоченного сотрудника Госавтоинспекции по предварительной записи в соответствии с графиком, разработанным оператором и согласованным с подразделением Госавтоинспекции на межрегиональном, региональном и районом уровне", - говорится в сообщении на сайте.

При проведении техосмотра эксперт оператора продиагностирует автобус с использованием утвержденных техсредств и занесет его результаты в диагностическую карту. Затем сотрудник ГИБДД проверит соответствие результатов диагностирования требованиям к автобусам, соответствия автобуса данным, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства или его паспорте, а также проверит автобус и управляющее им лицо по информационным учетам МВД РФ. Далее сотрудник Госавтоинспекции должен будет внести в диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств, а также указать допускает или не допускает его к участию в дорожном движении. Все данные он удостоверит усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также определяется порядок действия сотрудника ГИБДД при выявлении признаков изменения маркировки автобуса и технических неисправностей, а также нарушений техническим экспертом оператора.

В настоящее время проект постановления находится на этапе общественного обсуждения.

Участие сотрудников ГИБДД в техосмотре

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников в интервью ТАСС сообщал, что в соответствии с новым законом о техническом осмотре, который вступает в силу 8 июня 2020 года, сотрудники Госавтоинспекции будут участвовать в проведении техосмотра автобусов. Кроме того, Черников отмечал, что в настоящее время прорабатывается вопрос введения тотального контроля за движением автобусов и состоянием водителей с использованием системы мониторинга пассажирских перевозок, которую разрабатывает Минтранс.

Теги
РоссияЧерников, Михаил Юрьевич
Реклама на ТАСС
"ВКонтакте" рассказала о росте активности аудитории в 2019 году
По данным Mediascope, за год среднее время, проводимое пользователями в соцсети, выросло на 16%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС