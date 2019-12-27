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Над храмом в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве установили купола с крестами

Храм спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность раздельного нахождения в нем осужденных и подследственных

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Купола и золотые кресты в пятницу торжественно установили над храмом в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в московском СИЗО "Матросская Тишина".

Как сообщил ТАСС помощник начальника столичного УФСИН по работе с верующими диакон Кирилл Марковский, "согласно православной традиции перед установкой куполов и крестов над храмом происходит чин их освящения, который сегодня торжественно совершил викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский владыка Иринарх, возглавляющий синодальный отдел по тюремному служению". После чина освящения и окропления святой водой купола и кресты воздвигли над будущим храмом. Большой 4,5-метровый купол установлен над храмом, а малый - над будущей колокольней.

По словам отца Кирилла, храм спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность раздельного нахождения в нем осужденных и подследственных. В верхней части храма предусмотрен балкон, где будут находиться осужденные, а в нижней части храма одновременно смогут находиться подследственные, что даст им возможность совместно участвовать в молитвах, сохраняя требования об их раздельном нахождении в СИЗО.

В цокольном этаже храма будет организован музей новомученников и исповедников Русской православной церкви, которые были причислены к лику святых и пострадали за веру в годы гонений и репрессий прошлого века. По словам отца Кирилла, в нем планируется собрать воедино всю информацию о новомученниках. "Уже есть определенная информация о тех, кто содержался в годы репрессий в СИЗО № 2 ("Бутырка"), соберем эту информацию и из других учреждений и, возможно, из учреждений других регионов", - сказал он.

Строительство храма на территории СИЗО "Матросская Тишина" в Сокольниках близится к завершению. После установки куполов остается еще внутренняя отделка, внешняя облицовка и благоустройство территории возле храма, наружные работы уже практически завершены. Как ожидается, храм будет открыт и освящен к Пасхе - 19 апреля 2020 года. Создание храма на территории тюрьмы взамен снесенного в начале 20-го века курирует лично патриарх, который участвовал в освящении закладного камня год назад. Он также лично поручил помочь средствами для завершения строительства и отделки храма.

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