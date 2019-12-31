В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года. В частности, ежемесячную выплату на первого и второго ребенка семьи теперь будут получать до достижения детьми трех лет, ее средний размер составит 12 тыс. рублей, а круг получателей расширится.

До 1 января семья имела право на ежемесячную выплату на ребенка до полутора лет, если доход на одного члена составлял меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе, теперь же этот критерий изменен до 2-кратного. По оценке Минтруда РФ, благодаря этому число получателей этой меры поддержки в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увеличится с 45% до 70% семей.

Кроме того, увеличивается срок выплат - получать их семьи будут до достижения ребенком трехлетнего возраста. До этого на ребенка в возрасте от полутора до трех лет все застрахованные в РФ граждане получали от работодателя пособие в 50 рублей, с 1 января оно отменяется.

Размер выплаты зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Например, если семья обращается за выплатой в 2019 году, она получит ее в размере прожиточного минимума для детей за II квартал 2018 года. В 2019 году средний размер выплаты составлял 11,2 тыс. рублей, в 2020 году он вырастет на 7,1% и составит около 12 тыс. Таким образом, за три года семья получит 430 тыс. рублей поддержки за ребенка.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что выплаты по уходу за ребенком с рождения до трех лет с 2020 года будут получать порядка 856 тыс. семей. По ее словам, "это существенный прирост, а учитывая, что в этой категории граждан с детьми от полутора до трех лет как раз сосредоточено наибольшее количество бедных, то это вклад не только в рождаемость, но и в снижение бедности". Детские выплаты в 2020 году потребуют 150 млрд рублей федеральных средств.

Помощь многодетным семьям

С 1 января 2020 года увеличивается число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими трех лет. На такую поддержку вправе рассчитывать субъекты РФ, где коэффициент рождаемости не превышает 2, а также наблюдается естественная и миграционная убыль населения.

Эта мера входит в федеральный проект "Финансовая поддержка семей с детьми" нацпроекта "Демография". С 2020 года в перечень получающих такую поддержку включены 75 регионов, тогда как в 2019 году их было 62. При этом данная мера будет софинансироваться во всех регионах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов вне зависимости от соответствия критериям нуждаемости.

Размер ежемесячной выплаты установлен в субъекте РФ с учетом величины регионального прожиточного минимума для детей. В среднем в России ее размер в 2019 году составлял 10,4 тыс. рублей в месяц. На 2020 год в федеральном бюджете предусмотрено более 45 млрд рублей на такие выплаты.