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Посол Великобритании описал Россию в трех словах

Лори Бристоу считает Россию увлекательной, энергичной и теплой
Посол Великобритании в России Лори Бристоу Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Посол Великобритании в России Лори Бристоу
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 27 декабря. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу в ответ на просьбу описать Россию в трех словах назвал ее увлекательной, энергичной и теплой. Видеозапись с коротким интервью Бристоу перед его отъездом из России размещена на странице британского диппредставительства в Facebook.

"У меня всего три слова? Увлекательная, энергичная. И последнее вас удивит - теплая", - сказал он.

Бристоу добавил, что ему жаль покидать Москву и он бы с удовольствием остался бы в России еще на четыре года. "Политические отношения остаются непростыми, но, несмотря на это, нам удалось достичь успехов, которые помогут выстроить желаемые отношения с Россией", - отметил посол.

Ранее Бристоу сообщил, что покидает Москву 3 января в связи с истечением срока полномочий. Как ожидается, новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибудет в Россию вскоре после его отъезда. Она станет первой женщиной, представляющей свою страну в Москве. 

Теги
ВеликобританияРоссияБристоу, Лори
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