Власти Мордовии опровергли данные о вручении подарков с шоколадом детям-диабетикам

ТАСС, 27 декабря. Власти республики Мордовия не подтвердили распространенную в социальных сетях и СМИ информацию о вручении детям с сахарным диабетом подарков, содержащих шоколад с высоким содержанием сахара. Сообщение с опровержением информации опубликованона официальной странице правительства республики "ВКонтакте".

Ранее ряд СМИ в пятницу сообщил, что детям-диабетикам из Мордовии подарили шоколадки с сахаром от главы республики.

"В социальных сетях прошла информация, что якобы в Мордовии дети-диабетики получили от республики подарки с сахаром, эта информация носит откровенно фейковый характер. В этом году 220 специальных подарков с заменителем сахара были направлены детям, больным сахарным диабетом. Эти подарки распространялись диабетическим обществом, они были закуплены на средства, выделенные на средства по распоряжению главы Мордовии, а также на средства, поступившие от частных благотворителей", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе правительства пояснили, что подарки предоставлялись также детям из малоимущих семей, среди которых также могли быть дети-деабетики. "Есть еще подарки, которые ежегодно предоставляются малоимущим жителям республики. Если семья такого ребенка относится к категории малоимущих, то они могли получить и обычный подарок. Но не вместо основного, специального, а вместе с ним. То есть эти семьи получили 2 подарка: один специальный, с заменителем сахара, и один обычный", - отмечается в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Мордовии, в 2019 году от главы Мордовии подарки получили 74 тыс. детей. Это, все ребята до 13 лет из сельских поселений республики, все дети с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, воспитанники интернатов, коррекционных школ, дети студентов, магистрантов и аспирантов, ребята из Саранска и Рузаевки до 13 лет из социально незащищенных, малоимущих, многодетных или приемных семей. Также подарки получили сироты, дети под опекой, дети из семей, где оба родителя имеют ограниченные возможности здоровья или из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС.