Найденную у памятника в Севастополе 250-килограммовую бомбу уничтожили

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Одну из мощнейших авиабомб времен Второй мировой войны, которую нашли в Севастополе около памятника Солдату и Матросу - монумента, посвященного защитникам города в годы войны, уничтожили на месте обнаружения. Об этом в пятницу сообщается на сайте ГУ МЧС России по городу Севастополю.

"250-килограммовая авиабомба времен Великой Отечественной войны - немецкая SC-250 - найденная в самом центре Севастополя, больше не представляет угрозы для жителей и гостей города. 27 декабря она уничтожена силами пиротехнических подразделений севастопольского чрезвычайного ведомства и Росгвардии", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, жильцов домов, находящихся в опасной зоне, предупредили о пиротехнических работах, они ждали завершения разминирования в пункте временного размещения. Там предоставили условия для отдыха и горячее питание. Перед подрывом взрывоопасный предмет поместили в толщу почвы в специально организованную шахту, после чего место укрыли земляной насыпью. "Памятник не пострадал, все благополучно прошло", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

"Сложность операции заключалась в том, что данная бомба не подлежала транспортировке, потому ее решено было уничтожить на месте. Помимо Главного управления МЧС и Росгвардии, к работам были привлечены городские службы. От чрезвычайного ведомства была задействована часть пиротехнических и специальных и водолазных работ в составе 18 человек и трех единиц техники МЧС", - приводит пресс-служба слова начальника специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковника внутренней службы Сергея Наполова.