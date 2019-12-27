Власти Свердловской области купили 30 квартир жителям сгоревшего дома в поселке Ис

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области приобрели 30 новых квартир пострадавшим из поселка Ис в Свердловской области, где сгорел жилой дом, рассказали в пятницу в департаменте информационной политики региона.

"Евгений Куйвашев распорядился выделить средства для приобретения нового жилья погорельцам, поручив оформить соответствующие документы, в том числе договоры купили-продажи, в кротчайшие сроки. В течение месяца для жителей сгоревшего дома приобрели 30 квартир, на что было направлено около 30 миллионов рублей из резервного фонда. Жильцы получили новые квартиры, все до единого пострадавшие в недавней трагедии получили собственное жилье", - говорится в сообщении.

Пожар в поселке Ис возник вечером 22 ноября, жилой дом сгорел полностью. К медикам обратились шесть человек, двоих из них госпитализировали. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение о выделении средств на приобретение жилья для погорельцев.

Также квартиры для пяти семей приобрел владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин. "Глава "УГМК-Холдинг" Андрей Козицын выделил средства на покупку квартиры для еще одной семьи", - уточняется в сообщении.