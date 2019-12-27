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В 2019 году власти Петербурга выкупили у застройщиков 62 объекта социальной инфраструктуры

Этот показатель стал рекордным за всю историю взаимоотношений с застройщиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга приобрели в собственность города в 2019 году 62 объекта социальной инфраструктуры, сообщила в пятницу пресс-служба петербургской администрации.

"Всего в 2019 году приобретены 62 объекта на общую сумму порядка 14 млрд рублей. Это рекордное количество объектов, когда-либо приобретенных городом для развития социальной инфраструктуры. Перечень социальных объектов, подлежащих приобретению в 2019 году, был утвержден постановлением правительства Санкт-Петербурга от 7 мая 2019. Он сформирован по поручению губернатора Александра Беглова на основе заявок от районных администраций и исполнительных органов государственной власти города", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в пятницу Беглов подписал постановления о бюджетных инвестициях на приобретение 11 объектов социальной инфраструктуры, которыми завершилось выполнение программы. В число последних приобретенных городом объектов вошли пять дорог в Выборгском и Приморском районах, три детские площадки в Красногвардейском и Петроградском районах, здание с земельным участком под детский сад с бассейном в поселке Шушары, помещение для центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Калининском районе и помещение для пункта охраны правопорядка в Курортном районе.

Всего в 2019 году город приобрел 17 объектов здравоохранения, четыре общеобразовательные школы, 24 детских сада и еще восемь объектов социального назначения, а также игровые площадки и дороги.

Средства на приобретение этих объектов выделены из федерального бюджета в размере порядка 10,6 млрд рублей и из городского бюджета в размере порядка 3,4 млрд рублей, уточнили в пресс-службе. Один детский сад во Фрунзенском районе подарен городу компанией "РЖД".

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РоссияСанкт-Петербург
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