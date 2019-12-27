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Владимирские единороссы предупредили о возможном "мусорном коллапсе" в регионе

В регионе нет графика заключения договоров на сбор и утилизацию отходов, необходимого количества контейнеров, спецтехники, свободного доступа к сортировочной станции и круглосуточной диспетчерской службы

ВЛАДИМИР, 27 декабря. /ТАСС/. Политсовет владимирского регионального отделения партии "Единая Россия" обратился к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину, выразив опасения в связи с тем, что регион может оказаться не готов к переходу с января 2020 года на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходам (ТКО), это связано в том числе с отсутствием нужного количества техники для вывоза мусора, контейнеров, круглосуточной диспетчерской службы. При этом в пресс-службе администрации региона сообщили ТАСС, что власти держат ситуацию под контролем, и вывоз мусора будет обеспечен.

"Во владимирское региональное отделение партии "Единая Россия" поступают многочисленные обращения от глав городов и районов и обеспокоенных жителей. С 1 января во Владимирской области заработает новая схема обращения с отходами. Тем не менее, мы считаем, что регион, как и год назад, не готов к "мусорной реформе". Мы разделяем опасения руководителей муниципалитетов, которые уверены, что большая часть региона - Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский районы - могут утонуть в мусоре", - говорится в обращении, опубликованном в пятницу на сайте регионального отделения партии.

По данным политсовета, в указанных городах, относящихся к одной из трех зон обслуживания регоператорами, нет графика заключения договоров с юридическими и физическими лицами на сбор и утилизацию отходов, необходимого количества контейнеров, спецтехники, свободного доступа к сортировочной станции, круглосуточной диспетчерской службы. "Компании, занимающиеся вывозом мусора в настоящий момент, уже уведомили местные власти о том, что к 1 января уберут свои контейнеры и освободят площадки, поскольку по закону не вправе продолжать деятельность. Это значит, что с нового года жители будут складировать мусор в кучи", - говорится в обращении.

Члены областного политсовета ЕР призвали губернатора принять экстренные меры, чтобы не допустить "мусорного коллапса", а также публично объяснить жителям области, как будет организован вывоз мусора.

В пресс-службе администрации области отметили, что ситуация находится под контролем. "Реформа стартует по плану, с 1 января. Что касается работы регоператора во 2-й зоне, то победитель отбора - ООО "Биотехнологии" - 26 декабря сделал официальное заявление о том, что вывоз ТКО будет обеспечен с 1 января 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию заявил, что ряд регионов, в том числе Владимирская область, не смогут с 1 января 2020 года перейти на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, и потребовал объяснений от губернаторов этих субъектов. Сипягин 24 декабря сообщил, что область завершила процесс подписания соглашения с региональными операторами и с 1 января 2020 года перейдет на новую схему обращения с отходами.

В конце декабря 2018 года администрация области сообщила о расторжении соглашения с выбранным по конкурсу единым регоператором "Владэкотехпром" и переносе сроков перехода на новую систему обращения с отходами с 2019 года на 1 января 2020 года. После этого власти приняли решение выбирать отдельного регоператора по каждой из трех зон обслуживания, на которые поделен регион в соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами.

О мусорной реформе

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. К 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн тонн.

Теги
РоссияВладимирская областьСипягин, Владимир Владимирович
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