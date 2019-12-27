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Новый год и Рождество - 2020

Полиция Нью-Йорка сообщила о снижении уровня террористической угрозы на Новый год

Несмотря на это, во время праздника на площади Таймс-сквер и на улицах вокруг нее будут дежурить несколько тысяч полицейских

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Безопасность во время предстоящего празднования Нового года в центре Нью-Йорка будет обеспечиваться в штатном режиме, уровень террористической угрозы в мегаполисе в настоящее время более низкий, чем в предыдущие годы. Об этом сообщило в пятницу на пресс-конференции руководство городской полиции.

"В настоящий момент не имеется непосредственных угроз новогодним мероприятиям конкретно в городе Нью-Йорк или в целом. Тем не менее мы, как обычно, просим людей сохранять бдительность в это время", - отметил шеф городской полиции Дермот Ши. Как в свою очередь информировал один из заместителей начальника органов правопорядка Нью-Йорка Терри Монахан, во время праздника на площади Таймс-сквер и на улицах вокруг нее будут дежурить "тысячи полицейских". "Большинство из них будут одеты в служебную форму и рассредоточены в хорошо видных местах", - пояснил он.

В дополнение к патрулям решено выделить несколько сотен сотрудников контртеррористического подразделения городской полиции. Им поставлена задача в случае необходимости оперативно реагировать на угрозу применения взрывчатых веществ и дальнобойного огнестрельного оружия, а также на резкое повышение радиационного фона. Эти мероприятия координируются в тесном взаимодействии с агентами ФБР и других американских спецслужб, чтобы обеспечить многоуровневую защиту места празднования Нового года.

Уровень угрозы ниже

Начальник контртеррористического подразделения полиции Джон Миллер информировал, что в этот раз уровень террористической опасности в мегаполисе оценивается ниже, чем в предыдущие годы.

"Этот показатель не достигает 50 [условных единиц], то есть расположен ниже порога, привлекающего наше внимание, - пояснил Миллер, напомнив, что встреча Нового года на Таймс-сквер - это символическое событие, которое смотрят по телевизору миллионы зрителей. - Именно поэтому мы создаем многослойную защиту, при которой вы преодолеваете несколько уровней проверки до достижения пункта допуска [на Таймс-сквер]. Одной из таких проверок могут быть служебные собаки, способные почуять взрывчатку в толпе".

На улицах планируется разместить бетонные блоки, патрульные легковые автомобили и грузовики с песком с тем, чтобы не допустить случаев умышленного наезда на людей. В определенных точках будут дежурить отряды снайперов, а экипажи вертолетов и камеры беспилотников обеспечат наблюдение с воздуха. На Таймс-сквер можно будет пройти в строго определенных местах с пунктами досмотра. Запрещается проносить с собой на площадь оружие, а также зонты, складные стулья, большие рюкзаки и алкоголь.

Ограничение движения наземного транспорта в центральной части района Манхэттен на этот раз начнется 31 декабря в 04:00 по местному времени (12:00 мск). Поэтому приезжим рекомендовано пользоваться общественным транспортом.

История церемонии

Первый раз праздник в центре Манхэттена массово отмечался в 1904 году и был приурочен к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times. В честь издания один из небоскребов и сама площадь были переименованы. Во время первого празднования состоялся фейерверк, но в 1907 году салюты в городе запретили, и газета стала встречать Новый год спуском гигантского шара со шпиля высотного здания.

Более чем столетняя традиция встречи Нового года на Таймс-сквер нарушалась лишь дважды - в 1942 и 1943 годах, когда Нью-Йорк жил на военном положении и огни в городе в темное время суток старались по возможности не включать из соображений безопасности. Во время войны собравшиеся на Таймс-сквер встречали Новый год минутой молчания в память о погибших на фронте.

Теги
СШАНовый год и Рождество - 2020
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