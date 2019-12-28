В РПЦ надеются, что действия Зеленского помогут разрешить конфликт в Донбассе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что действия президента Украины Владимира Зеленского после встречи "нормандской четверки" приведут к урегулированию конфликта в Донбассе. Такое мнение в субботу высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

"Шаги, которые предпринял президент Зеленский, направленные на прекращение конфликта [в Донбассе], налаживание отношений с Россией, обмен пленными, договоренности в экономической сфере, внушают оптимизм и надежды на то, что в будущем году это поступательное движение навстречу мирному урегулированию будет продолжаться", - ответил он в интервью телеканалу "Россия-24" на вопрос о перспективах выполнения минских соглашений после саммита в "нормандском формате".

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел в Париже 9 декабря. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" до конца года. Участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.