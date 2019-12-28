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Около тысячи Дедов Морозов прошли парадом по набережной Ялты

В рамках мероприятия 10 парапланеристов в костюмах Дедов Морозов спустились с Ай-Петри прямо на набережную Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Артисты на ходулях, байкеры и парапланеристы в костюмах Дедов Морозов прошли в субботу парадом по нижней набережной Ялты, около тысячи участников собрал десятый Мороз-парад, сообщили в пресс-службе администрации города.

Парад Дедов Морозов в Ялте впервые проходил в 2010 году, тогда в предновогоднем шествии участвовали около 170 человек, уточняется в сообщении.

"В этом году в параде Дедов Морозов участвовали 40 команд. Традиционно команды прошли по нижней набережной от ККЗ "Юбилейный" к главной сцене. Вслед за байкерами и духовым оркестром "Ялта" шествовали великаны Евпаторийского театра на ходулях, воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ, студенты, команды поселковых клубов и Центров культуры населенных пунктов Большой Ялты, предприятий и организаций муниципального округа, а также воспитанники спортивной школы борьбы имени И. М. Павленко и команды любителей зимнего плавания и закаливания из Севастополя и Симферополя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что команда ялтинской городской организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов изобразила фигуру новогодней елки - участники шли в зеленых плащах. "Еще один сюрприз спустился с небес - 10 парапланеристов, облаченных в костюмы Дедов Морозов, стартовали с Ай-Петри [гора в Крыму высотой 1234 м] и, покружив над Ялтой, приземлились прямо на набережной", - отмечается в сообщении.

В этот же день на набережной Ялты открылась приемная Деда Мороза. Работать она будет до 31 декабря, добавили в пресс-службе.

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