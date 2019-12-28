Пассажиры лайнера A320, вынужденно севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь

ТАСС, 28 декабря. Резервный борт авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами аэробуса A320, совершившего в субботу вынужденную посадку в аэропорту Кольцово, вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

"Самолет вылетел в 20:10 (18:10 мск)", - говорится в сообщении.

По данным портала Flightradar24, прибытие в Симферополь ожидается в 21:25 мск.

Ранее источник ТАСС в авиаслужбах сообщил, что после вылета из Екатеринбурга в Симферополь у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" сработал датчик некорректного измерения скорости. Из-за этого командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Лайнер вырабатывал топливо более трех часов.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку по факту инцидента. "По предварительным данным, в ходе набора высоты командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета из-за некорректной индикации скорости", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства. По данным управления, на борту воздушного судна находился 151 пассажир и шесть членов экипажа, они не пострадали.