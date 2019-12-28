В Швейцарии автоматически отключился реактор АЭС

ЖЕНЕВА, 28 декабря. /ТАСС/. Автоматическое отключение реактора произошло в субботу на АЭС Лейбштат на севере Швейцарии. Как сообщила Федеральная инспекция ядерной безопасности, причины случившегося выясняются, рост радиоактивности не зафиксирован.

"Реактор автоматически отключился в 07:48 (09:48 мск - прим. ТАСС)", - указывает ведомство, подчеркивая, что "точные причины быстрой остановки реактора в настоящее время выясняются".

Тем не менее отмечается, что "станция находится в безопасном состоянии" и "на постоянной основе была обеспечена защита людей". Кроме того, "не зарегистрировано какого бы то ни было роста радиоактивности". Федеральная инспекция сообщила, что "проанализирует этот случай... в соответствии с обычной процедурой".

АЭС Лейбштат, построенная в 1984 году, находится в кантоне Аргау. В этом году ее реактор уже два дважды автоматически отключался по техническим причинам. В мае причиной остановки послужило нарушение работы регулятора давления, а в июле - утечка масла в гидравлической системе.

На состоявшемся в мае 2017 года референдуме граждане Швейцарии проголосовали за постепенное закрытие всех АЭС и отказ от строительства новых. Всего в энергосистеме страны сейчас насчитывается четыре действующих атомных реактора. 20 декабря был отключен реактор на АЭС Мюлеберг, проработавший 47 лет. Его ядерные элементы будут окончательно демонтированы к 2030 году, а весь процесс вывода из эксплуатации займет 15 лет.